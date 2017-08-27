Видео: таксисты устроили самосуд над пассажирками, у которых не оказалось денег в Хабаровске

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как таксисты совершили самосуд над пассажирками, которые сели к ним в машину без денег. Как отмечает автор видео, инцидент произошел в Хабаровске.

Взрослые мужчины заставили двух молодых девушек умыться зеленкой. При этом очевидцы не попытались прийти на помощь жертвам таксистов, а равнодушно проходили мимо.

Пользователи Сети требуют найти обидчиков пассажирок.

Некоторые посоветовали пострадавшим подать на таксистов в суд, чтобы возместить моральный ущерб.