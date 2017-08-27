В Ярославской области сел на мель теплоход со 130 пассажирами



Теплоход со 130 пассажирами сел на мель в Ярославской области в ночь на воскресенье, в настоящее время к нему направляется тягач, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМЧС по региону Михаил Зверев

" Теплоход, предположительно, туристический, сел на мель ночью в районе Мышкина. На борту находятся 130 человек пассажиров, из них восемь детей, и 50 человек экипажа" , — сказал Зверев.



По его словам, угрозы пассажирам нет. " Это можно считать технической остановкой" , — сказал он.



В настоящее время, уточнил Зверев, к теплоходу направляется тягач, который снимет его с мели, и судно продолжит путь.