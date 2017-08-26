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Российская Газета

На авиашоу в Канаде загорелся самолет

На авиашоу в Канаде вспыхнул самолет
Фото:
На авиашоу в Канаде загорелся один из самолетов пилотажной группы The Snowbirds.
Инцидент произошел на базе ВВС в Гринвуде. Во время посадки уже на полосе у самолета CT-114 Tutor загорелась носовая часть. Пилотам удалось остановить машину, пламя быстро потушили прибывшие на место ЧП пожарные.
Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. По данным ТАСС, очередное выступление пилотажной группы запланировано на воскресенье. Организаторы сообщили, что The Snowbirds " могут выступить и в составе восьми самолетов".

Ooops… brake fire on the snowbird

Публикация от Shaun MacKenzie (@caperhfx68)

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