Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о введении чрезвычайного положения еще в 20 округах штата, таким образом, режим ЧП в настоящий момент действует в 50 округах Техаса.



На пресс-конференции он рассказал, что 1,8 тысячи военных вовлечены в поисково-спасательные операции. По его словам, штат готовит запасы питьевой воды, льда и еды в тех областях, которые оказались затронуты стихийным бедствием.



Тем временем, начали приходить сообщения о первых жертвах урагана. По словам мэра техасского города Рокпорт Чарльза Вакса, один человек погиб в результате пожара в доме после того, как " Харви" обрушился на их город.



Кроме того, по словам Эббота, более 338 тысяч жителей Техаса остались без электроэнергии. Также проводится эвакуация почти пяти тысяч заключенных из трех тюрем, расположенных у побережья штата.





Как заявил президент США Дональд Трамп , последствия урагана еще проявятся в последующие дни в виде сильных дождей и наводнений.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган " Харви" ослаб до уровня тропического шторма. Отмечается, что максимальная скорость ветра составляет 70 миль в час (около 112 километров в час). В то же время синоптики предупредили об угрозе " чрезвычайно серьезного наводнения" , которое может привести к опасным для жизни последствиям. Также синоптики объявили об угрозе торнадо на побережье Мексиканского залива штатов Техас и Луизиана.



" Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм " Катрина" , который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.