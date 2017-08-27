Названа причина пожара на ТЭЦ в Новосибирске

Причиной взрыва и последующего пожара на ТЭЦ-2 в Новосибирске, по предварительным данным, стало замыкание оборудования. Об этом сообщила компания «Сибэко», которой принадлежит станция.

"Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта. Площадь возгорания составила 50 кв. м", — сообщили в компании.

В настоящий момент станция работает в штатном режиме. Создана специальная комиссия по расследованию причин пожара.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на ТЭЦ-2 в Новосибирске без света остаются около 18 тыс. человек.