В Люберцах мальчик отравился насмерть газом от зажигалок

В подмосковных Люберцах 10-летний мальчик умер, отравившись газом для зажигалок, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, около 19.00 во дворе дома по Преображенской улице на детской площадке были обнаружены два 10-летних мальчика.

Один из них скончался на месте, второй был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, дети надышались газом для зажигалок.