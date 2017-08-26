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Вертолет ВВС Японии потерпел крушение во время учений, сообщили СМИ
Фото: US Navy
Вертолет SH-60 морских сил самообороны Японии, вероятно, потерпел крушение, на его борту находились четыре человека, передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство обороны страны.
По данным агентства, контакт с вертолетом был потерян около 23.00 по местному времени (17.00 мск) во время учений в проливе Цугару между островами Хонсю и Хоккайдо.
Как отмечает Синьхуа, одного из находившихся на борту удалось спасти. Ведутся поиски еще трех человек.
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