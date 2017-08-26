Вертолет ВВС Японии потерпел крушение во время учений, сообщили СМИ

По данным агентства, контакт с вертолетом был потерян около 23.00 по местному времени (17.00 мск) во время учений в проливе Цугару между островами Хонсю и Хоккайдо.



Как отмечает Синьхуа, одного из находившихся на борту удалось спасти. Ведутся поиски еще трех человек.