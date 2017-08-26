МОСКВА, 26 августа. / ТАСС /. Координатор общественного движения «Сорок Сороков», чемпион России по боксу Владимир Носов обратился в полицию после того, как неизвестные пытались поджечь и взорвать его автомобиль. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Оксана Михалкина.

"Носов подал заявление в ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное Москвы, а также в Нагатинскую межрайонную прокуратуру столицы с просьбой провести проверку действий злоумышленников на наличие в них состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") УК РФ", — сказала адвокат. Она добавила, что заявление в полицию было подано сразу после инцидента. По итогам проверки правоохранительные органы примут решение о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

По данным пресс-службы движения, 26 августа примерно в 14:00 мск неизвестные подожгли автомобиль Носова, после чего должен был произойти взрыв. Как сообщил сам Носов, подойдя к припаркованной машине, он «обнаружил под бензобаком на крыле колеса след от поджога», а «в шине — вставленную самопальную свечку». «В автосервисе подтвердили, что произошел внутренний поджог бензобака. Загорелся идущий из него маленький шланг, после чего должен был произойти взрыв», — сказал он.

Произошедшее Носов связывает с борьбой движения против показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя , а также с рядом мероприятий, которые должны пройти в городах РФ в середине сентября.