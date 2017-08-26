Ространснадзор назвал причину аварии с автобусом на Кубани

Причиной аварии автобуса на Кубани, где погибли 18 человек, стала неисправность тормозов, Об этом говорится в сообщении на сайте Ространснадзора

" Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства" , — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу автобус, перевозивший рабочих подрядной организации и компании " Таманьнефтегаз" , съехал с дороги и упал в море. По данным спасателей, в автобусе находились около 50 человек.

В результате аварии погибли 18 человек, тело последнего погибшего спасатели извлекли из воды утром в субботу. Спасательные работы на месте ЧП завершены.

В Краснодарском крае 26 августа объявлен днем траура. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.