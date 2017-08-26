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Пожар на ТЭЦ в Новосибирске привел к отключениям света в городе
Пожар на Новосибирской ТЭЦ-2 привел к отключениям электричества в Новосибирске, сообщил РИА Новости источник в управлении МЧС по Новосибирской области.
Нехило ТЭЦ-2 горит pic.twitter.com/sViqE74o27— Денис Бутенко (@DyosDV) 26 августа 2017 г.
Ранее МВД проинформировало, что в субботу на подстанции Новосибирской ТЭЦ произошел пожар, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации МЧС, в Ленинском районе Новосибирска пожар произошел на территории ТЭЦ-2. В тушении задействовано 18 единиц техники и 56 человек личного состава.
" Отключения в городе есть. Люди в социальных сетях пишут, что на отдельных улицах нет света. Но по количеству и объему отключений информации пока нет" , — сказал собеседник агентства.
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