Уровень земли у побережья Италии из-за землетрясения понизился на 4 см

В результате землетрясения, произошедшего в понедельник на острове Искья в Тирренском море, уровень земли в районе курортного городка Казамиччола-Терме понизился приблизительно на 4 сантиметра, сообщили в субботу итальянские ученые.



Свои замеры группа исследователей из Института электромагнитной съемки местности провела при помощи европейских спутников Sentinel-1 и итальянского спутника COSMO-SkyMed. На основе полученной из космоса информации и было выявлено столь заметное проседание грунта вблизи от эпицентра землетрясения.



Подземный толчок на острове Искья был зафиксирован 21 августа в 20.58 (21.58 мск). Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 5 километров. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали около 20 более слабых афтершоков. Жертвами этого стихийного бедствия стали две женщины, 39 человек были ранены, около 2,6 тысячи остались без крова.



Спутники Sentinel-1 создают высокоточные радарные карты Земли. С их помощью ранее были получены данные о смещении почвы в результате ряда землетрясений, а также информация, позволившая оценить мощность ядерных зарядов, испытанных КНДР в 2016 году.