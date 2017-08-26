Спасатели возобновляют поисковые работы на месте падения автобуса в море на Кубани



Спасатели с 8:00 мск возобновляют операцию по поиску одного из пассажиров вахтового автобуса, упавшего 25 августа в море с недостроенного пирса в районе поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом ТАСС в субботу сообщила пресс-секретарь управления МЧС по Краснодарскому краю Юлия Наумова.

" С 8:00 мск водолазы начнут обследовать дно в месте падения вахтового автобуса в Черном море. Количество сил и средств, задействованных в работах, уточняется" , — сказала она.



Накануне водолазы совершили более 60 погружений, также использовались четыре плавсредства для обследования акватории.



Согласно опубликованным спискам, в аварии погибли 18 человек — жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Позднее одного из них, рабочего Михаила Сороколетова, объявили пропавшим без вести. В результате ЧП пострадали 33 человека.



Возбуждено уголовное дело по статьям " Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и " Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подозреваемые — водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, который владел транспортным средством — допрошены.



26 августа в Краснодарском крае объявлен траур.