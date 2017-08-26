В Краснодаре пассажирский микроавтобус упал в реку

В Краснодарском крае микроавтобус с 15 пассажирами упал в реку. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе поселка Кошурникова. Микроавтобус следовал из Кызыла в Иркутск, в нем находились 13 пассажиров и 2 водителя. В результате водитель не справился с управлением, съехал на обочину, опрокинулся и упал в реку Джебь.

В результате ДТП никто не пострадал, четыре человека были доставлены в больницу с диагнозом «переохлаждение».

В настоящее время выясняется, имел ли право владелец микроавтобуса перевозить пассажиров.