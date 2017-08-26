

В сети появились кадры мощного урагана " Харви" , который достиг американского штата Техас и проходит через город Порт-Лавака. Об этом сообщает ABC News.

На небольшом видео виден сильный дождь и шквалистый ветер.



Урагану присвоена четвертая категория мощности из пяти.



Как ожидается, непогода продлится в штате несколько дней. На этот период авиакомпании отменяют перелеты, школы будут закрыты. Жители запасают продуктами, некоторые покидают свои дома на время прохождения урагана.



Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в штате.