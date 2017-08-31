Видео: журналист в прямом эфире спас утопающего в машине в Техасе

Корреспондент CNN Дрю Гриффин в прямом эфире спас мужчину, который оказался в утопающем автомобиле.

"Мы только что буквально спали этого парня", — рассказал журналист после произошедшего.

Гриффин освещал события в Техасе, на который обрушился крупнейший за 12 лет шторм «Харви». Во время прямом эфира автомобиль съехал в затопленную водой яму.

Ранее СМИ сообщали, что в результате разгула стихии, погибли 30 человек. Официальные представители штата заявили, что пока сложно подсчитать точное количество погибших и пострадавших.