Бойфренд убитой в США российнки будет претендовать на опекунство над ее сыном



Претендовать на опекунство над сыном убитой возлюбленной может бойфренд павшей от руки бывшего мужа россиянки Натальи Морозовой . Об этом сообщает РИА Новости.

9-летний Даниэл Морозов остался в США на попечении органов социального обеспечения после того, как его отец Константин убил его мать Наталью, пытался похитить самого мальчика, но был застрелен американской полицией. С учетом наличия у ребенка гражданства США, вопрос об опекунстве будет рассматривать суд Соединенных Штатов.



Единственная семья, которая есть у Даниэла — это Джесси и его семья" , — говорится на сайте Go Fund Me, организаторы которого хотят собрать 20 тысяч долларов на захоронение Натальи в США или отправку ее тела в Россию. СМИ называют фамилию Джесси — Гонсалес.



Также в сообщении говорится, что Наталья прожила в США 19 лет и для 9-летнего Даниэла это место — его родной дом, а семья Джесси верит, что Наталья хотела бы, чтобы мальчик жил с ними.



По информации авторов материала сайта, Джесси является тренером по тхэквондо, Даниэл был одним из его учеников. Бойфренд Натальи также будет бенефициаром средств, которые соберут на ее похороны.





Ранее сообщалось, что на опекунство над мальчиком будет претендовать его дядя Андрей Морозов , прибывший в США за племянником и заявивший, что " будет бороться за право стать отцом". К появлению Джесси Андрей относится крайне негативно.

" Человек, который никогда не воспитывал этого ребенка, который не имеет к нему никакого отношения, сейчас лживыми всякими сообщениями пытается как-то сделать так, чтобы семья не получила ребенка. Я считаю, что это бесстыдно" , — сказал мужчина по телефону из Лос-Анджелеса. Он выразил опасение, что родные погибшей Натальи Морозовой " могут поддержать" притязания американца.