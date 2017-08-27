Конфликт со смертельным исходом в Парке Горького длился 11 секунд

Конфликт в Парке Горького, в районе Пушкинской набережной, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы, длился 11 секунд, сообщили в пресс-службе Парка Горького. Как уточнили в пресс-службе, конфликт произошел в ночь на 13 августа в 00.53, а в 01.03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия, передает РИА «Новости»

Отмечается, что записи с камер видеонаблюдения переданы в правоохранительные органы . Пресс-служба парка выразила соболезнования родственникам и близким погибшего.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая обратилась к ГУВД Москвы с просьбой взять на контроль расследование происшествия в Парке Горького, где неизвестные избили прохожего, который впоследствии скончался в больнице.

Как сообщал Life, 13 августа Станислав Думкин гулял в Парке Горького с другом и двумя подругами, когда к ним подошли трое пьяных мужчин. Они сорвали с молодого человека шляпу и очки, пояснив это тем, что так одеваться — «не по понятиям». После чего завязалась потасовка, в ходе которой Думкин получил тяжелую травму головы. Он скончался в больнице спустя неделю, не приходя в сознание.