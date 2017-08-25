В Брюсселе произошло нападение на военный патруль

В Брюсселе вооружённый мачете мужчина напал на военный патруль. В момент атаки нападавший кричал «Аллах акбар». Военные застрелили преступника. Об этом сообщает издание Le Soir

Инцидент произошёл в центре бельгийской столицы на бульваре Эмиля Жакмена. В результате нападения два военнослужащих получили лёгкие ранения.

По информации журналистов, нападавший — 30-летний выходец из Сомали. По словам представителей правоохранительных органов, ранее мужчина не был замечен в связях с террористическими организациями. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.