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ТАСС

Причиной сбоя на станции метро "Чеховская" в Москве стал бесхозный предмет

Пассажиры не могут уехать со станции «Чеховская»
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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Причиной сбоя в движении на станции метро «Чеховская» в Москве стал бесхозный предмет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"На станции метро «Чеховская» найден бесхозный предмет, который не представляет опасности. В настоящее время станция работает в штатном режиме", — сказал собеседник.
Ранее поезда на станции «Чеховская» следовали без остановки в сторону «Бульвара Дмитрия Донского». На «Чеховской» находились сотрудники полиции, спасатели, а также кинологи, которые обследовали территорию.
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ИТАР-ТАСС
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