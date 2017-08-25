МОСКВА, 25 августа. / ТАСС /. Причиной сбоя в движении на станции метро «Чеховская» в Москве стал бесхозный предмет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"На станции метро «Чеховская» найден бесхозный предмет, который не представляет опасности. В настоящее время станция работает в штатном режиме", — сказал собеседник.

Ранее поезда на станции «Чеховская» следовали без остановки в сторону «Бульвара Дмитрия Донского». На «Чеховской» находились сотрудники полиции, спасатели, а также кинологи, которые обследовали территорию.