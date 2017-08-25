Братья чудом избежали попадания на разбившийся автобус

В Краснодарском крае двое братьев избежали гибели из-за неисправного будильника. Мужчины не успели на разбившийся в Керченском проливе автобус. Об этом сообщает РЕН ТВ

«Будильник не сработал, мы с братом чуть проспали. Пришлось на другой вахте сесть. Та уже была забита вся. Полным-полно людей. Я не знаю, почему перегруз был. Мы сели на следующей вахте. Мы приехали на участок. Там уже улетел автобус. Мы остались живы», — заявил собеседник.

Один из братьев заявил, что автобусам, которые использует компания «Таманьнефтегаз», более 30 лет. Он предположил, что предприятие экономит средства на современной технике.

25 августа в результате падения автобуса с рабочими в Краснодарском крае погибли 18 человек. Личности всех погибших уже установлены. Предположительно, катастрофа произошла из-за отказа тормозов у автобуса. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти из воды 27 человек, из которых 15 человек госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по стать о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Автобус принадлежал компании «ОТЭКО-Портсервис».