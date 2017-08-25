В парке Горького трое пьяных парней убили молодого бизнесмена Стаса Думкина за его внешний вид. Компании не понравилась шляпа и очки молодого человека. Об этом сообщается в паблике Mash во «ВКонтакте».

«Мы примчались из Петербурга сразу, как сын перестал выходить на связь. Сейчас мы в растерянности. Нам за это время даже из милиции не позвонили, не спросили. Мы даже не знали, как это всё произошло. Мы вообще ничего не знаем. Стас такой был человек, яркий, его всегда окружали друзья. Да, он любил носить шляпу. Он очень спокойный, неконфликтный, не пил, учился просто здорово. Мы гордились своим сыном», — заявил отец погибшего Виталий Думкин.

25-летний Стас Думкин гулял по парку вместе с другом и двумя девушками. Пьяные молодые люди подошли к нему, отобрали у него шляпу и сломали очки. Завязалась потасовка, в ходе которой молодому человеку нанесли сильный удар в голову. Думкин в бессознательном состоянии был госпитализирован. Молодой человек скончался, не выходя из комы, через неделю после инцидента. Возбуждено уголовное дело, однако подозреваемые находятся на свободе.