Жуткий полет Royal Flight: «самолет молился почти хором»

«Cамолет молился почти хором». Чем закончился жуткий полет Boeing 757 авиакомпании Royal Flight?



Пассажиры рейса «Анталья-Москва» рассказали Business FM о том, что им пришлось пережить в воздухе и на земле. Представители авиакомпании прокомментировали претензии клиентов. Эксперты изучили позиции сторон.

«Самолет тяжело набирал высоту. Затем нас начало трясти, мы завалились на один бок, все начали хвататься за спинки впереди стоящих кресел и друг за друга. И тут раздался щелчок, и выпали маски», — рассказывает один из пассажиров этого рейса Артур Сабитов.



Артур Сабитов пассажир рейса «Пилот закричал в громкоговоритель: немедленно надеть кислородные маски! Маски не работали толком, хотя нам потом объясняли, что это мы как-то ими неправильно пользовались. Но резинки на масках были растянуты, они на лице не держались, при этом самолет молился почти хором, никто не понимал, что делать, бортпроводники сидели пристегнутые и тоже комментариев никаких не давали. Там был один только бортпроводник, который бегал и пытался помочь, потому что некоторые дети начинали терять сознание, он бегал за нашатырем, отдавал свой кислородный баллон».



По словам экспертов, либо этот бортпроводник оказался единственным членом экипажа, нарушившим инструкцию, либо команда сделала все правильно, так как в случае угрозы жизни и здоровью при авиапроисшествии, оказывать помощь должен тот, кому это было предписано полетным заданием.



Что касается якобы неработавших масок, по словам официального представителя компании Royal Flight Максима Курашвили, об исправности оборудования говорит хотя бы тот факт, что пассажиры более получаса провели на борту самолета при разгерметизации салона.



Максим Курашвили специалист по связям с общественностью авиакомпании Royal Flight «Вот эти пакеты, как их называют пассажиры, что они были слипшиеся и не раздувались. Раздувание этих пакетов — совершенно необязательное явление при срабатывании масок, то есть достаточно их дернуть, и они активируются. Если пакет не надувается, надо продолжать сохранять спокойное дыхание, ими пользоваться, кислород идет в любом случае. Их неисправность — это исключенный вариант, потому что в противном случае были бы совершенно другие последствия, пассажиры бы при разгерметизации столь продолжительное время на борту без кислородных масок находиться не смогли бы».





Однако пассажиры сообщают о том, что некоторые дети в самолете теряли сознание. Что стало тому виной — нерабочее оборудование или неумелое с ним обращение — покажут итоги расследования. Соответственно, станет ясно и есть ли у пассажиров шансы на получение компенсаций, говорит юрист общества защиты прав потребителей Олег Фролов

Олег Фролов юрист общества защиты прав потребителей «Если будет установлено, что неисправность произошла из-за ошибки пилота, неправильной подготовки, эксплуатации самолета, то в этом случае потребитель вправе предъявлять претензии за некачественную услугу. Компенсация — 5-10 тысяч рублей. Больше, если он при этом понес какие-то дополнительные убытки, из-за того, что у него из-за страха повысилось давление, какие-то обострились заболевания, у детей был шок, либо он не попал на стыковочные рейсы и прочее».





Что могло стать причиной разгерметизации? Первое, что приходит в голову, — ошибка экипажа, говорит бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов

Александр Романов специалист по безопасности полетов «Перед вылетом экипаж обязан выключить вспомогательную силовую установку (ВСУ). Если он ее не выключает по ошибке, такое редко, но бывает, в этом случае это тоже возможно, выше сотого эшелона перестает кабина надуваться, и начинается падение давления. Это один из самых распространенных случаев в авиации. Экипаж это поздно замечает, когда уже срабатывает сигнализация и выбрасываются кислородные маски. Это самая простая причина того, что произошло на этом воздушном судне. Просто так самолет не может разгерметизироваться, потому что его надувают, перед взлетом проверяется все: вес, приборы, система регулировки давления. Скорее всего, это была ошибка экипажа, поэтому они спохватились, и за счет того, что маски были выброшены, уже не могли продолжить полет, это было бы небезопасно. Это моя версия того, что произошло, самая простая и распространенная. Если бы в самолете какая-то трещина образовалась, что очень редко бывает, а в данном случае там были другие причины».



Тем не менее, командиру воздушного судна пассажиры этого рейса были благодарны за то, что он благополучно посадил самолет. А вот на земле их ждало новое разочарование. По словам невольно вернувшихся в Анталью, в аэропорту представитель Royal Flight вышел к ним очень поздно, вел себя по-хамски, ничего толком не объяснил. Все, что было сделано перевозчиком, — пассажирам выдали талоны на бесплатное питание в Burger King и отправили в отель на 13 часов до вылета на резервном судне. Эксперты, исходя из того, что известно о происшествии, по первичным признакам опять-таки говорят о том, что формально со стороны Royal Flight все было сделано правильно. Но не по-королевски, конечно.