Родители убитого в парке блогера Стаса Думкина рассказали о трагедии



Близкие убитого в Парке Горького блогера утверждают, что он не мог спровоцировать ссору. По словам друзей и родителей, Стас Думкин одевался и вел себя скромно, сообщает телеканал " Москва 24".

Однако именно внешний вид парня мог привести к трагедии. По одной из версий, его жестоко избили из-за шляпы. Драка длилась всего 11 секунд.



Родители Станислава Думкина приехали в Москву, когда сын перестал выходить на связь. Здесь и узнали, что он лежит в реанимации. Потом пришлось заниматься церемонией прощания и кремацией. Прах отвезут в родной город Стаса — Петербург.



Прежде чем уехать домой, в Москве родители еще пытаются выяснить, кто были эти неизвестные молодые люди, и понять, действительно ли скандал случился только из-за того, что Станислва был одет якобы слишком броско.





" Было очень много народу, но никто ничего не видел. Мы были сейчас в парке Горького. Следователя ничего не говорят. Есть видео, но без прокуратуры не показывают" , — рассказал отец погибшего Виталий Думкин.



Трагедия произошло в ночь с 12 на 13 августа. Стас Думкин вместе с другом и двумя девушками гулял на набережной Парка Горького. К веселой компании подошли трое неизвестный и, как сейчас формулирует ситуацию Следственный комитет , " используя формальный повод, учинили конфликт со Станиславом". В результате произошла драка. Думкин получил множественные удары по голове.

Формальным поводом, по словам свидетелей, стала шляпа с полями в стиле борсалино. В ней Стаснислав фотографировался и гулял по Москве. В парке Горького якобы именно она вызвала раздражение подошедших неизвестных парней. Как рассказывают друзья, шляпу сбили с головы Думкина. Так завязалась потасовка. От удара он упал. Врачи зафиксировали черепно-мозговую травму.



29-летний Станислав Думкин в Москве жил последние два года. Это одно из немногочисленных видео с его участием. Больше юноша любил фотографироваться. Аккаунт Думкина в инстаграме — подборка снимков стильно одетого человека. Таких, как он, называют фешн-блогерами. 20 августа Станислав умер в больнице, до этого неделю врачи пытались вывести его из состояния комы.





Сергей Грачев дружил со Станиславом несколько лет. Вспоминает его как вежливого товарища. Думкин действительно любил носить головные уборы. Но чаще его видели даже не в этой шляпе, а в спортивной бейсболке. По мнению Сергея, спровоцировать конфликт сам Думкин не мог.

" Стас не из тех парней даже, которые на удар ударом ответил. Он абсолютно спокойный человек. Абсолютно адекватный. Во первых он всегда за справедливость. Он в любой ситуации найдет какой-то здравый, взвешенный какой-то способ решения ситуации" , — рассказал Грачев.





На набережной камеры видеонаблюдения установлены почти на каждом столбе. Сейчас записи той ночи изучают в правоохранительных органах . В самом парке Горького трагедию прокомментировали так: " Около 10 миллионов горожан и гостей столицы приходят в парк в летний период. При этом это одно из самых безопасных мест нашего города. Случаи правонарушений единичны. И для нас этот первый, столь трагический случай, также является ужасным по своей неожиданности, несовместимости с традициями и созданной нами за последние годы атмосферой парка, в котором нет места для вражды, насилия и конфликтов".



В социальных сетях история Станислава Думкина сейчас вызывает бурные обсуждения. Молодежь удивляет именно причина конфликта. Вспоминают 90-е годы, когда правила внешнего вида диктовали подростки из " рабочих районов". Тогда это называли " одеваться по понятиям". Эксперт в мире современной моды Влад Лисовец утверждает, что ничего особенного во внешнем виде Станислава не было. Сейчас так одевается большинство.

" Сказать, что он был экстра модным, как-то экстравагантно одевался, носил какие-то аксессуары, которые не носят все остальные мужчины — нет. Просто он выглядел слишком лощено. А в нашей стране это всегда раздражало. Помытые, чистые, опрятные всегда немного вызывали вселенскую зависть и раздраженность. Думаю, причина в этом" , — сказал Лисовец.



Уголовное дело по факту смерти Станислава Думкина заведено по статье " Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть". По официальной информации, инициаторы драки из-за шляпы до сих пор не задержаны.