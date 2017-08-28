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Раскрыты новые подробности убийства в Парке Горького
Фото: Вконтакте
Погибший после нападения в парке Горького петербуржец Станислав Думкин и подозреваемый по его делу Корней Макаров были коллегами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, оба они — актеры, которые «успели сняться в нескольких фильмах». Так, Думкин снимался в картинах «Последний бой» Ивана Шурховецкого и «Сталинград» Федора Бондарчука.
Корней Макаров, сын актера из сериала «Интерны» Сергея Макарова, сыграл роли в фильмах «Внук космонавта» и «С Дона выдачи нет».
Как отмечает «Московский комсомолец», он также появлялся в сериалах «Братья Карамазовы», «Фортуна», «Две судьбы» и «Адвокат».
Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что подозреваемый Макаров «по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось».
Тринадцатого августа молодые люди, которые, предположительно, были пьяны, избили петербуржца в парке Горького. СМИ писали, что 23-летний Макаров ударил 25-летнего Думкина по голове. Молодого человека госпитализировали, но он умер в больнице через неделю от полученных травм. Сообщалось, что на Думкина напали, так как он был «одет не по понятиям». Ранее пресса называла погибшего блогером.
По факту случившегося завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).
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