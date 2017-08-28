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Подозреваемый в убийстве блогера в Парке Горького ушел из дома и скрывается

Раскрыты новые подробности убийства блогера
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Корней Макаров 1994 года рождения, которого следствие подозревает в причастности к смерти 25-летнего блогера и актера Станислава Думкина, ушел из дома и скрывается от следствия.
" Подозреваемый Корней Макаров по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось" , — рассказал РИА-Новости источник в правоохранительных органах.
Напомним, Корней Макаров является сыном актера Сергея Макарова, известного зрителю по съемкам в сериале " Интерны". Корней-младший также снимался в кино и сериалах, в том числе — со своим отцом. Кроме того, как выяснилось, и погибший от побоев Станислав Думкин — также имел отношение к кинопроизводству, снявшись в нескольких сериалах и киноэпопее Федора Бондарчука " Сталинград".
Кроме того, в распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись, запечатлевшая момент избиения Станислава Думкина в Парке Горького в ночь на 13 августа. На кадрах видно, как два молодых человека сначала о чем-то спорят на повышенных тонах. Затем один их них резко бьет своего оппонента. 25-летний Станислав Думкин упал, и, по всей видимости, ударился головой об асфальт.
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