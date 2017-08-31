Обвиняемый в убийстве блогера в Парке Горького выступил в программе «Пусть говорят»

Хамовнический суд Москвы арестовал Макарова до 13 октября. Он обвиняется в нападении на блогера Стаса Думкина в московском парке Горького. По версии следствия, молодой человек пытался скрыться в Таиланде, но затем явился в полицию с адвокатом. Защита просила отправить его под домашний арест.



В программе «Пусть говорят» сегодня показали небольшое интервью с Макаровым. Когда и при каких обстоятельствах оно было снято не уточняется. Съемки прошли на месте преступления — в Парке Горького.



Молодой человек рассказал корреспонденту канала свою версию событий. По его словам, он и двое его знакомых прогуливались мимо Думкина и его друзей. Началась словесная перепалка, и «два раза чуть не дошло до драки». Макаров утверждает, что пытался успокоить блогера, когда тот схватил его за горло и стал угрожать.



Обвиняемый оттолкнул Думкина, а тот пошел на него. «Я понял, что сейчас он на меня нападет», — заявил Макаров и добавил, что у него сработал инстинкт, он нанес блогеру один удар.



Как ранее сообщал «ФедералПресс», дело против Макарова заведено по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.