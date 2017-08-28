Появилось видео убийства блогера Станислава Думкина



Обнародована видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксировано избиение блогера Стаса Думкина в Парке Горького, передает телеканал " Россия 24".



Ранее стало известно, что в убийстве питерского блогера Стаса Думкина следствие подозревает сына актера Сергея Макарова из сериала " Интерны". Подозреваемый — 23-летний Корней Макаров

Убийство произошло 13 августа в Парке Горького, где 29-летний блогер гулял с друзьями. Используя формальный повод, неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком. Стаса Думкина избили, в больнице он скончался, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 111 УК РФ (" Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть").