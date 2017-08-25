«Я был готов к любому решению суда», — заявил Орлов.

Развозжаев заявил, что не станет оспаривать решение суда. Кроме того, журналист отметил, что впервые увидел телеграмму с извинениями, которую упоминал адвокат Орлова, в день заседания.

2 августа журналист НТВ Никита Развозжаев вёл репортаж в прямом эфире из парка Горького о праздновании десантниками Дня ВДВ. К нему подошёл пьяный мужчин и начал ругаться матом. Корреспондент попросил его не мешать съёмкам, после чего получил сильный удар в лицо. Сотрудники полиции тут же задержали нападавшего. Им оказался 32-летний фанат ЦСКА Александр Орлов.

Агрессивный мужчина был одет в футболку с символикой украинской организации «Оплот», признанной Киевом террористической. Позже было установлено, что мужчина никогда не служил в ВДВ. По его словам, он принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в качестве добровольца на стороне ополченцев Донбасса.