В супермаркетах Техаса возникла давка из-за воды в преддверии урагана «Харви»

В Техасе в супермаркетах начались давки из-за приближения урагана «Харви». Американцы скупают воду и вещи первой необходимости. Об этом сообщает портал LIFE

В одном из магазинов в давке пострадали несколько человек, трое покупателей обратились за медицинской помощью. Ураган обрушится на прибрежные штаты в ближайшие часы, по прогнозу экспертов он станет самым разрушительным за 12 лет. Власти США эвакуировали десятки тысяч человек. Нефтеперерабатывающие компании прекратили работу. Техас станет первым штатом на пути «Харви». Следующими на пути урагана станут Луизиана и Миссисипи.