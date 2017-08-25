Восстановлена картина падения автобуса в Керченский пролив

Число погибших в страшной аварии на Кубани достигло 18-ти человек. Эти цифры, как заявили в МЧС , уже окончательные. Всё произошло в 80-ти километрах от Анапы, возле поселка Волна. Там сейчас строят причалы Таманского порта. Для того, чтобы доставить бригады к месту работ, служебные автобусы едут по строящему пирсу. И этим утром, один из них рухнул в Чёрное море. Всё больше появляется свидетельств, что при перевозке были нарушены все возможные правила. Начиная с того, что в салоне было гораздо больше людей, чем положено, заканчивая транспортировкой газовых баллонов.

Если бы они взлетели на воздух, жертв могло быть гораздо больше. В надежде найти под толщей воды пострадавших, водолазы в течение нескольких часов обследовали буквально каждый метр морского дна. Спасатели всё ещё продолжают работать на месте катастрофы. В воде до сих пор находятся водолазы, которые около часа назад сумели поднять со дна искорёженный автобус. Число погибших и раненых постоянно меняется.

В эти минуты на парковке у пирса, где случилась трагедия собираются родственники работников. Никакой официальной информации они не получают, о случившимся узнали из новостей. Журналистам удалось связаться с очевидцем этой трагедии, который и передал в распоряжение «Известий» кадры с места ДТП. На его глазах смогли откачать пятерых рабочих, которых достали из воды. А затем с глубины поднимали уже только тела погибших. Кто-то вероятно потерял сознание при падении. Кто-то еще выплывал первые пять минут», — сообщил он. По нашим данным, автобус, забрав рабочих из общежития, отправился к пирсу. Автобус успел проехать не больше пяти километров, когда у него, по предварительной версии, отказали тормоза. Водитель попытался включил пониженную передачу, затем, начал бить машину о бордюры, но ничего не помогло — автомобиль упал с четырёхметровой высоты.

На месте строительства причалов таманского морского порта работают аквалангисты высочайшей квалификации. Они бросились на помощь спустя несколько минут после катастрофы. Автобус опустился на дно, на глубину 25 метров и водолазам пришлось рисковать жизнями, чтобы добраться до затонувшей машины. Сейчас они всё ещё продолжают спасательную операцию. Все пострадавшие уже в больницах, двоих отправили вертолётом в Краснодар. Тем временем эксперты выясняют все обстоятельства аварии, и один из основных вопросов, сколько человек было в салоне. По нашим данным, машина была перегружена. Более того, рабочие ещё и оборудование с собой везли.

По некоторым данным, перегруз транспорта — это отнюдь не единственное нарушение. Так, рабочим не выдавали спасательные жилеты, а накануне из-за халатности диспетчера, не предупредившего о шторме, чуть не пошли ко дну сразу две баржи. Мы надеемся, что следствие проверит так же и эти данные.

Светлана Петренко. «На данный момент уже удалось установить, что перевозка осуществлялась на автобусе, принадлежащему ИП. В связи с этим следствие квалифицировало содеянное как «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщил официальный представитель СК РФ

Впрочем, в компании, которой автобус принадлежал официально — пока ни о каких нарушениях не говорят. Уверяют, что машина прошла техосмотр всего пару недель назад. Также там выразили соболезнования семьям погибших и пообещали материальную компенсацию.