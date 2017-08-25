Избитый на месте убийства Немцова волонтер умер от кардиомиопатии

15 августа, когда активист охранял мемориал на Большом Москворецком мосту, неизвестный напал на него и сломал ему нос.

Пострадавшего доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь и затем отпустили домой. Однако через несколько дней мужчина снова обратился в медучреждение, чтобы исправить последствия перелома. 23 августа Скрипниченко скончался.