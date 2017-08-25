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Избитый на месте убийства Немцова волонтер умер от кардиомиопатии
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Волонтер Иван Скрипниченко, которого избили на месте убийства политика Бориса Немцова, ускончался от кардиомиопатии, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России.
15 августа, когда активист охранял мемориал на Большом Москворецком мосту, неизвестный напал на него и сломал ему нос.
Пострадавшего доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь и затем отпустили домой. Однако через несколько дней мужчина снова обратился в медучреждение, чтобы исправить последствия перелома. 23 августа Скрипниченко скончался.
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