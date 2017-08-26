Турист сфотографировал поразившую его молнию

Австрийскому туристу по имени Матиас удалось сделать снимок поразившей его молнии. Разряд попал на камеру мобильного телефона в тот момент, когда мужчина пытался сфотографировать виды с вершины в горах Сьерра Невада на севере штата Калифорния, сообщил Daily Mail.



Несмотря на многочисленные ожоги, турист, который путешествовал по горам вместе со своей подругой, выжил. До того как его доставили в больницу, он даже мог самостоятельно передвигаться. На данный момент его состояние врачи оценивают как стабильное.



На днях СМИ сообщили, что молния могла поразить советника министра здравоохранения РФ Игоря Ланского. Во время грозы погибший разговаривал по телефону.