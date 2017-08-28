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Сотрудницу полиции задержали в Москве за проституцию
27 августа сотрудники полиции задержали на Большой Ордынке женщину, которую заподозрили в том, что она занималась проституцией.
В отделе полиции при личном осмотре в ее сумке были обнаружены большое количество средств контрацепции, предметы интимного назначения, а также служебное удостоверение сотрудника МВД России.
По некоторым данным, в ходе проверки установлено, что женщина является действующим сотрудником полиции.
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