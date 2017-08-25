Мадсена обвинили в надругательстве над останками расчлененной Валль



Прокуратура Дании предъявила изобретателю Петеру Мадсену обвинение в надругательстве над останками шведской журналистки Ким Валль . Новые обвинения ему были предъявлены в ходе судебного слушания в четверг.



Слушание проходило за закрытыми дверями, сообщает ТАСС , и полиция пока не собирается оглашать дополнительную информацию.



Ранее в море нашли один из фрагментов тела убитой женщины , к которому был привязан тяжелый груз. Остальные части трупа пока не обнаружили. Мадсен, который, по данным экспертизы, намеренно расчленил Валль, утверждает, что она погибла в результате несчастного случая. Он отрицает обвинения как в надругательстве над ее останками, так и в причинении ей смерти по неосторожности. В начале сентября прокуратура собирается предъявить Мадсену обвинения в преднамеренном убийстве.

Ким Валль пропала около 2 недель назад, когда отправилась с Мадсеном на морскую прогулку. Они отплыли из Копенгагена на построенной изобретателем подводной лодке " Наутилус". Подлодка затонула в бухте Кёге, однако полиция подозревает, что изобретатель затопил ее намеренно.