Умер волонтер, на которого напали у мемориала Бориса Немцову



По словам Маргулева, около 22.00 в тот день к дежурившему волонтеру подошел мужчина и попытался с ним заговорить . Когда Скрипниченко отвернулся, этот человек ударил его кулаком в нос, утверждает Маргулев. Активисты вызвали полицию, которая нападавшего не нашла. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, и там ему диагностировали перелом. После осмотра Скрипниченко поехал домой. После этого он лег в больницу для исправления последствий перелома и 23 августа умер. Маргулев предполагает, что смерть могла наступить из-за оторвавшегося тромба, он подчеркивает, что результатов судмедэкспертизы пока нет.



По данным Маргулева, Скрипниченко собирался подать заявление в ОВД «Китай-город» о нападении.

Маргулев рассказал это и в Twitter, отметив, что нападение произошло в 900-й день со дня гибели Немцова.





Сопредседатель партии «Парнас» , депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля. До сих пор на месте его гибели добровольцы охраняют народный мемориал — фотографии, цветы и свечи, его периодически уничтожают сотрудники коммунальных служб под предлогом проведения уборки или активисты-противники мемориала. Сторонники мемориала установили круглосуточное дежурство.