Ошибка пилотирования стала причиной вынужденной посадки Ми-8 на Ямале осенью 2016 года

Ошибка пилотирования стала причиной крушения вертолета Ми-8Т RA-22869 авиакомпании " Скол" 21 октября 2016 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).



" [Причиной катастрофы стала] потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте посадки. Необходимость выполнения вынужденной посадки была обусловлена малым остатком топлива" , — сообщили в пресс-службе МАК.



Там добавили, что, наиболее вероятно, авиационному происшествию способствовали недостатки во взаимодействии членов экипажа, принятие необоснованного решения на вылет при имевшейся информации о метеорологических условиях в районе пункта посадки, предназначенного для дозаправки вертолета топливом, не соответствующих для полетов ночью. Одним из факторов могли стать также недостатки в подготовке членов экипажа по действиям в нештатных и аварийных ситуациях с учетом специфики выполнения предстоящих задач.



" В частности, невыполнение экипажем, после принятия решения выполнить полет до аэродрома посадки без дозаправки, положений Руководства по летной эксплуатации Ми-8 по выдерживанию режима максимальной дальности полета, что привело к повышенному расходу топлива" , — уточнили в пресс-службе.



Просчеты в работе авиакомпании " Скол"



В пресс-службе добавили, что ЧП на Ямале также могло произойти из-за недостатков системы управления безопасностью полетов авиакомпании " Скол". Этот пробел не позволил выявить имеющиеся факторы опасности и снизить уровень риска при выполнении коммерческих перевозок ночью над безориентирной местностью. К выполнению полетов допускались экипажи и воздушные суда, не имевшие действующего допуска к полетам ночью, в том числе и по приборам.



Кроме того были выявлены недостатки в отборе членов экипажей по профессиональным качествам для работы в отрыве от базы, не позволившие обеспечить эффективную организацию и безопасность полетов. Как погибшим экипажем, так и другими экипажами авиакомпании принимались необоснованные решения на вылет и продолжение полетов, а также нарушались установленные нормативы продолжительности полетной смены.



" На тяжесть последствий могло повлиять невыполнение экипажем требований руководства по производству полетов авиакомпании по швартовке багажа пассажиров, по проведению инструктажа пассажиров по правилам поведения на борту воздушного судна и действиям при аварийных ситуациях. В том числе, и о порядке использования ремней безопасности, а также возможные повреждения ряда пассажиров устройством для внешней подвески груза, находившимся в грузовой кабине вертолета в походном положении. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов" , — уточнили в пресс-службе.



Вертолет Ми-8 авиакомпании " Скол" , перевозивший сотрудников подрядной организации по маршруту Сузунское месторождение — Новый Уренгой, вечером 21 октября совершил жесткую посадку в 80 км северо-западнее населенного пункта Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 22 человека, 19 из них, в том числе три члена экипажа, погибли. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (" Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").