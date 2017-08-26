Урагану " Харви" , который в ближайшие часы обрушится на побережье штата Техас в Мексиканском заливе, присвоена четвертая категория при максимальной пятой, сообщает Национальный центр ураганов США.



По данным на 18.00 местного времени (2.00 мск субботы), скорость ветра в центре урагана достигает 215 километров в час.



В настоящее время " Харви" находится в 70 километрах от города Корпус Кристи и движется к нему со скоростью до 13 километров в час.



В районах, которые затронет стихия, проживают 4,6 миллиона человек. Власти призвали тех, кто еще не успел эвакуироваться, " оставаться в убежище" , поскольку в противном случае ураган застигнет их в дороге, что гораздо опаснее.