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В Варшаве кортеж генсека НАТО попал в ДТП
Одна из полицейских машин в кортеже генсека НАТО Йенса Столтенберга попала в ДТП в Варшаве, сообщает телеканал TVN24.
По данным канала, полицейский автомобиль столкнулся с фургоном доставки.
Как сообщила журналистам представитель бюро охраны правительства Катажина Ковалевска, никакая из правительственных машин в результате аварии не была повреждена.
Также сообщается о четырех пострадавших.
Ранее сообщалось, что бывший президент Польши Лех Валенса попал в ДТП в Гданьске.
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