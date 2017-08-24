В Варшаве кортеж генсека НАТО попал в ДТП

Одна из полицейских машин в кортеже генсека НАТО Йенса Столтенберга попала в ДТП в Варшаве, сообщает телеканал TVN24.

По данным канала, полицейский автомобиль столкнулся с фургоном доставки.

Как сообщила журналистам представитель бюро охраны правительства Катажина Ковалевска, никакая из правительственных машин в результате аварии не была повреждена.

Также сообщается о четырех пострадавших.

Ранее сообщалось, что бывший президент Польши Лех Валенса попал в ДТП в Гданьске.