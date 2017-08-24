Москва передала дополнительные данные по катастрофе MH17



Москва передала международной группе следователей дополнительные сведения о крушении Boeing 777 в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

«… от РФ на этой неделе получены дополнительные радиолокационные данные и инструкции [к программному обеспечению по расшифровке данных]», — заявили в ведомстве.



В прокуратуре Нидерландов заявили, что изучат предоставленные материалы в ближайшее время. В группу расследования катастрофы входят следователи из Нидерландов, Австралии, Малайзии и Бельгии. В июле власти Нидерландов заявили, что собираются провести суд над ответственными за крушение малайзийского самолёта.



17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью взорвался самолёт Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов. Обе стороны вооружённого конфликта на востоке Украины отрицают свою причастность к трагедии. Международная следственная группа установила, что лайнер был сбит ополченцами при помощи зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на Украину из России. В Москве все обвинения отрицают. Крушение самолёта стало крупнейшей авиакатастрофой XXI века.