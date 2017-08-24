Очевидцы сняли льющуюся с потолка воду в Домодедово



В столичном аэропорту Домодедово после сильного дождя протекла крыша. Льющуюся с потолка воду очевидцы сняли на видео Запись опубликован на Telegram-канале Mash в четверг, 24 августа.

Лужа скопилась на полу в зале пассажирского терминала. «В ходе планового осмотра обнаружили протечку, которую оперативно устранили клининговые службы. На обслуживании пассажиров в аэровокзале эта ситуация не отразилась», — заявили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.



По данным МЧС, в четверг в Москве и по области ожидается сильный дождь с грозой и порывистым ветром до 20 метров в секунду.