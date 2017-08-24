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Раскрыты детали взрыва в Киеве
В Киеве преступники бросили взрывное устройство в прохожих из Мариинского парка. С таким заявлением выступил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев. Его слова передаёт УНИАН.
«Сегодня около 14.00 (совпадает с мск) возле того места, где мы с вами сейчас находимся (на улице Грушевского, где произошел взрыв — прим. Рамблер), неизвестные преступники применили взрывное устройство, бросив его из Мариинского парка», — заявил Князев.
В результате взрыва пострадала семья из трёх человек, они госпитализированы. Ранеными оказались родственники и близкие героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева — его супруга, теща и друг семьи. 24 августа, в День независимости Украины, в центре Киева произошёл взрыв. Неизвестный предмет взорвался на улице Грушевского между стадионом «Динамо» и зданием кабинета министров. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство». В Совете национальной безопасности (СНБО) не исключают версию теракта.
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