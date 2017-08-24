Раскрыты детали взрыва в Киеве



В Киеве преступники бросили взрывное устройство в прохожих из Мариинского парка. С таким заявлением выступил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев. Его слова передаёт УНИАН

«Сегодня около 14.00 (совпадает с мск) возле того места, где мы с вами сейчас находимся (на улице Грушевского, где произошел взрыв — прим. Рамблер), неизвестные преступники применили взрывное устройство, бросив его из Мариинского парка», — заявил Князев.

