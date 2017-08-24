Умер народный артист РФ Владимир Василёв



В возрасте 86 лет скончался балетмейстер, народный артист России Владимир Василёв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

«В ночь на 24 августа ушел из жизни Владимир Юдич Василёв, главный балетмейстер нашего театра. Прощание состоится в субботу, 26 августа, в 11:00 мск в Атриуме Государственного академического Большого театра России. Похороны пройдут на Зеленковском кладбище», — заявили в пресс-службе.



Спектакли Василёва «Ванина Ванини», «Геологи», «Весна священная» в театре назвали «новым этапом развития советского балета». Василёв и его супруга Наталья Касаткина стали лауреатами государственной премии СССР за постановку оперы «Петр Первый» на собственное либретто. С 1977 года Василёв и Касаткина возглавляли Государственный концертный ансамбль «Классический балет». В постановках балетмейстера принимали участие Майя Плисецкая, Михаил Барышников, Александр Годунов, Юрий Соловьёв, Ирина Колпакоква, Екатерина Максимова и многие другие.