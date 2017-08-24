СМИ сообщили о задержании 10 человек по делу о нападении на прохожих в Сургуте

В Сургуте задержано не менее десяти человек по подозрению в причастности к нападению на прохожих 19 августа, совершенного 19-летним местным жителем Артуром Гаджиевым. Об этом в четверг, 24 августа, передает «Радио Свобода».

Как сообщили изданию в мусульманской общине города и источники близкие к следствию, обвинения в пособничестве теракту предъявлены знакомым Гаджиева — неким Ильнару и Усману — оба родом из Дагестана. Также забрали из дома Наимжона Икромова, приехавшего из Таджикистана. Он учился вместе с Гаджиевым в колледже.

Очевидцы рассказали подробности, предшествовавшие нападению на прохожих. По их словам, Гаджиев пришел в торговый центр Сургута «Северный», там надел маску, разлил по полу горючую смесь и поджег ее. «Потом он бросил дымовую шашку, вернулся в холл с магазинами, ударил топором пенсионерку, снимавшую деньги из банкомата, потом еще одного посетителя, которому удалось выхватить у него топор, а после побежал по улице с ножом, нанося удары случайным прохожим, пока его не застрелил сотрудник полиции в 600 метрах от „Северного“», — говорится в публикации.

«Радио Свобода» указывает, что хоть версия о теракте не признана официальной, но является основной.

21 августа международная террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России, опубликовала видеообращение Гаджиева, на котором он присягает главарю ИГ Абу-Бакру аль-Багдади, и говорит о грядущей атаке.

20 августа СК сообщил о передаче уголовного дела о нападении на прохожих в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.

В субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих в центре Сургута. Семеро раненых были доставлены в городскую травматологическую больницу. Сам нападавший оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован. В полиции сообщили, что Гаджиев страдал психическим расстройством. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.