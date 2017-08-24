Друзья убитого в Хабаровске пауэрлифтера Драчева рассказали подробности о его гибели

Драчев вступил в конфликт, чтобы вступиться за друга, который по неуточненным причинам поссорился с компанией, сопровождавшей Аллахверанова.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев вступил в конфликт, закончившийся гибелью спортсмена, чтобы защитить своего товарища, об этом сообщает «Интерфакс»

По словам представителя ассоциации «Силачи России» Александра Садкова, Драчев вступился за друга, которого задела компания людей, в которой был и Анар Аллахверанов. Причины конфликта источник агентства уточнить не смог.

«Между товарищем Андрея и группой молодых людей, бывших в тот день вместе с Анаром Аллахверановым, завязался конфликт. Андрей решил вступиться за друга, в итоге погиб сам. Андрей был человеком широкой души и не мог пройти мимо несправедливости», — добавил Садков.

Андрей Драчев был убит во время уличной драки с бойцом смешанного стиля Анаром Аллахверановым. Пауэрлифтер получил черепно-мозговую травму и погиб на месте. Аллахверанов находится в федеральном розыске, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».