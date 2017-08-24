СМИ сообщили о перестрелке у станции метро «Проспект мира» в Москве

Неизвестный сообщил о перестрелке рядом со станцией московского метрополитена «Проспект мира». Информацию передал Mash.

По предварительным данным пострадали пять человек. На место выехали сотрудники полиции и медики. Подробности инцидента не сообщаются.

Как сообщили телеканалу «360» в пресс-службе столичного главка МВД России , информация о перестрелке не подтвердилась. Там рассказали, что неизвестный позвонил в полицию в районе 14:00.

Сообщил о том, что якобы гражданам причинены огнестрельные ранения. " Прибыли сотрудники полиции, при обследовании территории никаких противоправных действий не зафиксировано, пострадавшие не обнаружены" , — МВД по Москве.

В МВД добавили, что заявитель перестал выходить на связь, его телефон отключен. Полиция продолжает проверять территорию и связывается с медиками.