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СМИ сообщили о перестрелке у станции метро «Проспект мира» в Москве
Неизвестный сообщил о перестрелке рядом со станцией московского метрополитена «Проспект мира». Информацию передал Mash.
По предварительным данным пострадали пять человек. На место выехали сотрудники полиции и медики. Подробности инцидента не сообщаются.
Как сообщили телеканалу «360» в пресс-службе столичного главка МВД России, информация о перестрелке не подтвердилась. Там рассказали, что неизвестный позвонил в полицию в районе 14:00.
Сообщил о том, что якобы гражданам причинены огнестрельные ранения. " Прибыли сотрудники полиции, при обследовании территории никаких противоправных действий не зафиксировано, пострадавшие не обнаружены" , — МВД по Москве.
В МВД добавили, что заявитель перестал выходить на связь, его телефон отключен. Полиция продолжает проверять территорию и связывается с медиками.
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