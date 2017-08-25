США не пускают родственников и дипломатов к 9-летнему Данелу Морозову

У российских дипломатов нет связи с 9-летним Даниелом Морозовым. Также доступ к мальчику американская сторона не обеспечила и для его родных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российской дипмиссии в США Максима Гончарова, в настоящее время Даниел находится в попечительском центре города Санта-Барбара, штат Калифорния. К нему не пускают родных. Российские дипломаты обратились к властям США с просьбой об установлении контакта, но никакого комментария по этому поводу пока не получили.