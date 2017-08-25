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США не пускают родственников и дипломатов к 9-летнему Данелу Морозову
У российских дипломатов нет связи с 9-летним Даниелом Морозовым. Также доступ к мальчику американская сторона не обеспечила и для его родных. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря российской дипмиссии в США Максима Гончарова, в настоящее время Даниел находится в попечительском центре города Санта-Барбара, штат Калифорния. К нему не пускают родных. Российские дипломаты обратились к властям США с просьбой об установлении контакта, но никакого комментария по этому поводу пока не получили.
В то же время, российское консульство установило контакт с ближайшими родственниками мальчика как со стороны погибшей матери, так и со стороны отца.. Как рассказал Максим Гончаров, один из родственников мальчика сейчас находится в Лос-Анджелесе и пытается получить доступ к ребенку, остальные пребывают в России., Ранее, 22 августа полицейские Лос-Анджелеса застрелили 48-летнего россиянина Константина Морозова, который подозревался в похищении собственного сына после убийства его матери. В Генконсульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили, что ребенок и его погибшие родители являются гражданами Российской Федерации.
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