В центре Киева застрелили иностранца

Иностранца застрелили в центре Киева, злоумышленники скрылись на автомобиле, введен план " перехват" , сообщила в четверг полиция столицы Украины.



" В 23.30 (время совпадает с мск — ред.) полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена — это гражданин другого государства, 1988 года рождения" , — говорится в сообщении полиции в Facebook.



Гражданство погибшего не указывается.



Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в Киеве введен план " перехват".