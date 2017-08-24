Суд отказал поместить под домашний арест сына экс-президента МГТС, устроившего огненное ДТП

Таким образом было отклонено ходатайство следствия. Смирнов отпущен под подписку о невыезде.



Ранее сообщалось, что предполагаемые виновник " огненного" ДТП, которое произошло на Волоколамское шоссе был задержан.



Напомним, 25 июля 2017 года. Лихач на огромной скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Skoda. Вторая машина, в свою очередь, влетела в FIAT, который затем отбросило в другой Mercedes. Пострадали четыре человека.