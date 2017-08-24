На росгвардейцев завели дело после убийства пауэрлифтера

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Хабаровскому краю возбудило дело о халатности против двух сотрудников Росгвардии, сообщается на сайте ведомства. Поводом стало их бездействие во время драки, в результате которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев

По данным СК, утром 20 августа охранник торгового центра, расположенного в центре Хабаровска, стал свидетелем «скопления агрессивно настроенных людей» и нажал тревожную кнопку. По вызову на место приехал дежурный наряд вневедомственной охраны из двух человек. «На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку», — подчеркнули следователи.

В СК подчеркнули, что сотрудники Росгвардии видели, как Анар Аллахверанов «нанес множественные удары руками, ногами по голове другому мужчине», но ничего не сделали: не пресекли избиение, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия.

По мнению следователей, бездействие сотрудников позволило Аллахверанову «продолжить свои агрессивные действия». Между ним и пауэрлифтером произошла еще одна драка, которая, предположительно, и привела к смерти Драчева.

Утром 20 августа у кафе «Галерея» в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами. В результате один из них — 32-летний чемпион мира и Европы Андрей Драчев — получил несколько ударов и потерял сознание. Позже он скончался в больнице. СМИ писали, что причиной конфликта мог стать спор о том, что лучше — занятия смешанными единоборствами (ММА) или тренировки в спортзале.

Второй участник драки, также спортсмен — 25-летний Анар Аллахверанов — скрылся с места происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Поиски подозреваемого ведутся в Хабаровском крае и соседних регионах.