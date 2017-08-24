Далее:
Главное сейчас
Рамблер

В деле Серебренникова обнаружены фирмы-однодневки

Юрист Илья Ремесло рассказал изданию Ruposters.ru о сути претензий следствия к режиссеру Кириллу Серебренникову.
Ремесло напомнил, что, по версии следствия, руководство «Седьмой студии» решило похитить бюджетные деньги с помощью договоров с ООО «Инфостиль» на пошив одежды и на услуги по техническому обеспечению концертов. Впоследствии эти документы были представлены в Минкультуры как отчетные.
По словам юриста, он решил проверить контрагента «Седьмой студии» по различным базам данных. «В результате выяснились крайне интересные обстоятельства. < …> Во-первых, ООО „Инфостиль“ никогда не занималось концертной деятельностью, его видами деятельности это не предусмотрено. Во-вторых, в 2014 году ООО „Инфостиль“ было ликвидировано», — отметил он.
Ремесло подчеркнул, что ООО «Инфостиль» «по всем признакам — обычная прокладка с подставным гендиректором, созданная для выведения „черного“ нала». «Если мы посмотрим отчетность по юридическому лицу, к которому присоединили ликвидированное ООО „Инфостиль“, то есть ООО „Делькон“ < …> , мы увидим все те же признаки отмывочной конторы», — сказал юрист.
Ремесло добавил, что финансовая отчетность самой «Седьмой студии» представляет собой «одну пустоту». «Если верить отчетам, никаких финансовых поступлений и операций за 2014-2015 годы просто не производилось», — отметил он.
Всего за три года театр распределил денег по госзакупкам на 700 миллионов рублей, рассказал Ремесло. «Из представленных доказательств очевидно, что вопросы у следствия к Серебренникову возникли не на ровном месте и не имеют никакого отношения к политике и притеснению свободы творчества», — заключил юрист.
Двадцать третьего мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. В СК тогда пояснили, что обыски проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Самого Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили под обязательство о явке к следователю.
Позже по делу о хищении бюджетных средств были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева. Затем они, а также экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, были арестованы.
Двадцать второго августа Серебренникова задержали. Режиссера заподозрили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В СК заявили, что мошенничество было совершено на сумму в 68 миллионов рублей. Сам Серебренников назвал предъявленное ему обвинение «абсурдом».
Двадцать третьего августа суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября 2017 года.
мошенничество Видео Главное Происшествия
Минкультуры
Илья Ремесло Алексей Малобродский Юрий Итин Нина Масляева Еще 1 тег
Оставить комментарий

Последние новости