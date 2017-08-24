В деле Серебренникова обнаружены фирмы-однодневки



Ремесло напомнил, что, по версии следствия, руководство «Седьмой студии» решило похитить бюджетные деньги с помощью договоров с ООО «Инфостиль» на пошив одежды и на услуги по техническому обеспечению концертов. Впоследствии эти документы были представлены в Минкультуры как отчетные.

По словам юриста, он решил проверить контрагента «Седьмой студии» по различным базам данных. «В результате выяснились крайне интересные обстоятельства. < …> Во-первых, ООО „Инфостиль“ никогда не занималось концертной деятельностью, его видами деятельности это не предусмотрено. Во-вторых, в 2014 году ООО „Инфостиль“ было ликвидировано», — отметил он.



Ремесло подчеркнул, что ООО «Инфостиль» «по всем признакам — обычная прокладка с подставным гендиректором, созданная для выведения „черного“ нала». «Если мы посмотрим отчетность по юридическому лицу, к которому присоединили ликвидированное ООО „Инфостиль“, то есть ООО „Делькон“ < …> , мы увидим все те же признаки отмывочной конторы», — сказал юрист.



Ремесло добавил, что финансовая отчетность самой «Седьмой студии» представляет собой «одну пустоту». «Если верить отчетам, никаких финансовых поступлений и операций за 2014-2015 годы просто не производилось», — отметил он.



Всего за три года театр распределил денег по госзакупкам на 700 миллионов рублей, рассказал Ремесло. «Из представленных доказательств очевидно, что вопросы у следствия к Серебренникову возникли не на ровном месте и не имеют никакого отношения к политике и притеснению свободы творчества», — заключил юрист.

Двадцать третьего мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. В СК тогда пояснили, что обыски проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Самого Серебренникова допросили в СК как свидетеля и отпустили под обязательство о явке к следователю.



Двадцать второго августа Серебренникова задержали. Режиссера заподозрили в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В СК заявили, что мошенничество было совершено на сумму в 68 миллионов рублей. Сам Серебренников назвал предъявленное ему обвинение «абсурдом».



Двадцать третьего августа суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября 2017 года.